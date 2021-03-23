السعودية تحث السياسيين اللبنانيين على الإسراع بتشكيل الحكومة وتغليب "المصلحة الوطنية العليا"

وأخفق عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مرة أخرى، أمس الاثنين، في أحدث محاولة للاتفاق على حكومة جديدة سعيا لإخراج البلاد من أزمتها المالية.

ودأبت دول الخليج العربي على ضخ أموال في الاقتصاد اللبناني الهش، لكنها باتت تشعر بالقلق من تنامي نفوذ جماعة حزب الله التي تتلقى الدعم من إيران عدوها اللدود، ويبدو أنها غير راغبة حتى الآن في تخفيف أسوأ أزمة مالية تمر بها بيروت منذ عقود.