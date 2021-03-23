السعودية تحث السياسيين اللبنانيين على الإسراع بتشكيل الحكومة وتغليب "المصلحة الوطنية العليا"

حثت المملكة العربية السعودية السياسيين اللبنانيين على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، و ”تغليب المصلحة الوطنية العليا“.
وقال السفير السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري من قصر بعبدا اليوم الثلاثاء، بعد لقائه الرئيس ميشال عون ”أكدت لفخامة الرئيس بأن الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وبشكل خاص على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء“.
وأضاف بعد أول اجتماع له مع عون منذ أكثر من عام ”ندعو جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة بتنفيذ إصلاحات جدية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان“.
وأضاف بعد أول اجتماع له مع عون منذ أكثر من عام ”ندعو جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة بتنفيذ إصلاحات جدية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان“.
كانت الرئاسة اللبنانية قالت في وقت سابق إن الرئيس عون أجرى محادثات، مع السفير السعودي، بشأن أحدث الجهود الرامية لتشكيل حكومة في لبنان.
وأخفق عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مرة أخرى، أمس الاثنين، في أحدث محاولة للاتفاق على حكومة جديدة سعيا لإخراج البلاد من أزمتها المالية.
ودأبت دول الخليج العربي على ضخ أموال في الاقتصاد اللبناني الهش، لكنها باتت تشعر بالقلق من تنامي نفوذ جماعة حزب الله التي تتلقى الدعم من إيران عدوها اللدود، ويبدو أنها غير راغبة حتى الآن في تخفيف أسوأ أزمة مالية تمر بها بيروت منذ عقود.