نتنياهو يحشد أصوات عرب الداخل في إسرائيل بوعد الطيران المباشر لمكة ‎(فيديو)

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بيانا موجها لفلسطينيي 48 في إسرائيل، وذلك في ذروة العملية الانتخابية، جاء فيه أن ”الفترة المقبلة ستشهد بدء انطلاق رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى مكة“؛ الأمر الذي يعني محاولة من نتنياهو لحشد أصوات الناخب الفلسطيني.

وجاء في البيان الذي نشر عبر حساب نتنياهو على موقع ”تويتر“ باللغة العربية مصحوبا بترجمة إلى العبرية، ”لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين، طيران مباشر من إسرائيل لمكة، الحلم سيتحقق! اخرجوا للتصويت اليوم واجلبوا 3 أصدقاء“.

لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين – طيران مباشر من إسرائيل لمكة، الحلم سيتحقق!

اخرجوا للتصويت اليوم 'م ح ل' – واجلبوا ٣ اصدقاء.

יש לי בשורה אדירה לאזרחי ישראל המוסלמים – טיסות ישירות מישראל למכה, חלום שיהפוך למציאות! צאו להצביע היום 'מחל' – והביאו 3 חברים pic.twitter.com/bXh4zfn2uJ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

وخلال الأسابيع الأخيرة، حرص نتنياهو على التقارب مع الجمهور الفلسطيني في إسرائيل، الذي يمثل قرابة 20% من تعداد السكان، ويعاني أزمات عديدة على رأسها العنف وغياب المساواة.

وتسبب زعيم حزب ”القائمة العربية الموحدة“ النائب منصور عباس، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، في أزمة كبيرة تعرضت لها ”القائمة العربية المشتركة“ بعد أن أعلن انشقاقه؛ ما تسبب في تشتت الصوت العربي بين القائمتين، وسط مخاوف تراجع نسبة التمثيل العربي بالكنيست.

في غضون ذلك، وعقب انطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 24، صباح الثلاثاء، قال رئيس معهد ”ميدغام“ لاستطلاعات الرأي، مانو جيفاع، إن المعركة الانتخابية الحالية ربما تكون الأكثر تعقيدا مقارنة بالانتخابات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وإنه من الصعب تخمين أي الكتل سيمكنها تحقيق إجمالي أصوات 61 نائبا، والتي تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد جيفاع في حديث لقناة ”أخبار 12″، أن كل المؤشرات تؤكد حصول كتلة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على 60 مقعدا، وكذلك الكتلة المنافسة، مشيرا إلى أنه حتى مع غلق صناديق الاقتراع، مساء اليوم، سيكون من الصعب التيقن من المرشح الفائز.

وتابع أن هذه الانتخابات تشهد حالة من عدم اليقين، وأن نسبة الأصوات المترددة بلغت قرابة 4% في كل كتلة، كما أن المرشح الوحيد الذي لم يحدد وجهته هو نفتالي بينيت، زعيم قائمة ”يمينا“، الذي ترك الباب مفتوحا للجدل بشأن الشخص الذي سيوصي بتشكيله الحكومة.

وافترض أنه في حال عزز نتنياهو موقفه، خلال الساعات الأخيرة، فإنه في النهاية سيكون على حساب كل من قائمة ”الصهيونية الدينية“، وقائمة ”يمينا“، وهو ما يعني أن الأمر لن يختلف، إذ يفترض أن القائمتين ضمن حسابات الـ 60 صوتا التي ستحصل عليها الكتلة التي يتزعمها نتنياهو؛ ما يعني عدم حدوث تغيير يذكر.