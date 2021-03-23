رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حربا مع السودان‎

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد الانخراط بحرب مع السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.

وقال أبيي أمام البرلمان: ”لدى إثيوبيا كذلك العديد من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نريد حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي“.

وشدد لاحقا على أن بلاده ”لا تريد حربا“ مع جارتها على خلفية النزاع على الأراضي المتواصل منذ عقود بين الطرفين، واصفا السودان بأنه ”بلد شقيق“ يحب شعبه إثيوبيا.

ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.

كما اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى بدخول قوات من إريتريا المجاورة منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا، بعد شهور من إنكار البلدين الأمر.

وقال أبيي، إن القوات الإريترية دخلت مناطق على امتداد الحدود؛ لقلقها من التعرض لهجمات من قوات تيغراي، مضيفا أن الإريتريين وعدوا بالمغادرة عندما يتمكن الجيش الإثيوبي من السيطرة على الحدود.