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إصابة 3 عراقيين إثر تفجير انتحاري ف...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 9:08 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 10:05 GMT

إصابة 3 عراقيين إثر تفجير انتحاري في بغداد (فيديو)

قتِل انتحاري وأصيب 3 مواطنين عراقيين، الثلاثاء، إثر انفجار دراجة مفخخة في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد. وذكر مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، أن "دراجة نارية كان يستقلها

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المصدر: بغداد -إرم نيوز

قتِل انتحاري وأصيب 3 مواطنين عراقيين، الثلاثاء، إثر انفجار دراجة مفخخة في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أن ”دراجة نارية كان يستقلها انتحاري انفجرت في منطقة المشتل؛ ما أدى إلى مقتل سائق الدراجة، وإصابة 3 مواطنين آخرين، كانوا بالجِوار“.

وأضاف أن ”قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث، ونقلت جثة الانتحاري إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج“.

ولم يصدر تعليق من السلطات العراقية الرسمية، حول الحادثة، حتى الآن.

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