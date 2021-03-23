إصابة 3 عراقيين إثر تفجير انتحاري في بغداد (فيديو)

قتِل انتحاري وأصيب 3 مواطنين عراقيين، الثلاثاء، إثر انفجار دراجة مفخخة في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أن ”دراجة نارية كان يستقلها انتحاري انفجرت في منطقة المشتل؛ ما أدى إلى مقتل سائق الدراجة، وإصابة 3 مواطنين آخرين، كانوا بالجِوار“.

لحظة انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة المشتل بــ #بغداد https://t.co/abnDUBQUBT pic.twitter.com/jlq87TZ7Lu — Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) March 23, 2021

وأضاف أن ”قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث، ونقلت جثة الانتحاري إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج“.

اللحظات الأولى لانفجار دراجة نارية في منطقة المشتل ببغداد pic.twitter.com/hwj2RpRonp — قناة الموقف الفضائية (@almawqef_tv) March 23, 2021

ولم يصدر تعليق من السلطات العراقية الرسمية، حول الحادثة، حتى الآن.