ملفان ساخنان أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي الفائز.. اختلاف رؤى بشأن إدارة بايدن وإيران "الاختبار الأكبر"

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ أن الخطر الذي تمثله إيران ربما يكون واحدا من الأمور القليلة التي يتوافق فيها المتنافسون للفوز برئاسة وزراء إسرائيل، في الانتخابات التي انطلقت يوم الثلاثاء.

وتساءلت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته الثلاثاء: ”ماذا سيكون موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم، وماذا سيكون رد فعل الإدارة الأمريكية، وكيف سترى إيران الموقف في إسرائيل.. سيكون مختلفاً إلى حد كبير“.

وقالت إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الأبرز على هذه الساحة حالياً، وسيتحرك بشراسة ضد إيران على الجبهات الدبلوماسية والعسكرية والسيبرانية، بالإضافة إلى العمليات السرية، وسيضغط على بايدن كي لا يفي بالتزامه الانتخابي بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015“.

وأضافت أن ”الأهم من ذلك أنه سينتقد علانية فكرة إدارة بايدن بتحسين الاتفاق النووي، حتى وإن كان الاتفاق الجديد يحتوي على عناصر جديدة، مثل تقويض برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بالإضافة إلى تمديد بعض القيود النووية“.

وتابعت الصحيفة: ”في المقابل، سيكون على إدارة بايدن الاختيار بين الدخول في معركة علنية مع الغاضب نتنياهو وآخرين في واشنطن يحملون نفس الرؤية، أو تجاهل الانتقادات، وتمضي قدماً بناءً على رؤية المصالح الأمريكية“.

جدعون ساعر

وأردفت أن ”جدعون ساعر، من حزب الأمل الجديد، ونفتالي بنت من حزب اليمين الجديد، ويائير لابيد مؤسس حزب هنا المستقبل، يمكن أن يكون أي منهم رئيسا للوزراء بعد الانتخابات العامة التي تجري حالياً.. وهؤلاء يرون إيران بوصفها تهديدا كبيرا، ويؤيدون نتنياهو في سياساته لمواجهة إيران“.

من جانبه، فإن جدعون ساعر أكد أنه رغم توافقه مع نتنياهو في سياسته تجاه إيران، فإنه لن يلجأ إلى نفس نهجه في التعامل مع الولايات المتحدة.

ويرى ساعر أنه ”من الأفضل تقويض الانتقاد العلني لإدارة بايدن، وربما في هذه الحالة فإن واشنطن ستكون مستعدة للاستماع بشكل أكثر حرصاً، مع غياب الأزمات بين الطرفين“.

يائير لابيد

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الأمر نفسه ينطبق تقريباً على يائير لابيد، الذي انتقد نتنياهو على خلفية الشجار العلني مع الولايات المتحدة“.

ويرى لابيد أيضاً على النقيض من نتنياهو، أن الولايات المتحدة هي ”الشقيق الأكبر لإسرائيل، الذي يجب أن يحظى بمستويات معينة من الاحترام الإسرائيلي“.

نفتالي بنت

على الجانب الآخر، فإن نفتالي بنت، الذي يُرى أنه أكثر تشدداً من جانب بايدن والديمقراطيين، ربما يقوم بتقليص مستويات التعاون مع الولايات المتحدة مقارنة بنتنياهو.

وأنهت ”جيروزاليم بوست“ تحليلها بالقول، إن ”إيران ستكون اختبارا للمتنافسين الثلاثة الآخرين على منصب رئيس الوزراء إلى جانب نتنياهو، بشكل أكبر مما حدث مع رئيس الوزراء الحالي، لكن الأزمة تتمثل في أنه لا أحد يعلم، وربما المرشحون أنفسهم، كيف سيكون رد فعلهم أمام هذا الاختبار“.