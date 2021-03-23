الجيش السوداني يحبط تهريب أسلحة كانت بطريقها للمليشيات الإثيوبية

أحبط الجيش السوداني، الإثنين، عملية تهريب أسلحة إلى المليشيات الإثيوبية للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي، وأوقف عصابة تعمل في تهريب السلاح إلى المليشيات وضبط بحوزتهم أسلحة مختلفة.

وقال قائد استخبارات الفرقة الثانية مشاة، العقيد عبادي الطاهر، إن الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثانية مشاة تسعى لتأمين الحدود والمنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن عملية توقيف العصابة أسفرت عن إيقاف أربعة أفراد والسلاح الذي كان في طريقة إلى التهريب.

وقالت مصادر عسكرية لموقع ”سودان تربيون“ المحلي، ليل الإثنين: ”إن استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف نجحت في توقيف عصابة تعمل في تجارة الأسلحة والزخائر“.

وجرت عملية إيقاف العصابة في منطقة ”جميزة“ بمحلية القريشة الحدودية التابعة لولاية القضارف، شرقي البلاد.

وأفادت المصادر أن ”الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى المليشيات الإثيوبية التي تستخدمها في نهب وترويع المزارعين والرعاة السودانيين“.

وضبط الجيش السوداني 150 بندقية كلاشنكوف و820 مسدسا تركيا، إضافة إلى 30 ألف قطعة ذخيرة.

وتنشط عصابات على حدود السودان وإثيوبيا في تهريب السلاح والمخدرات وتهريب البشر والاتجار بهم، لكن انتشار الجيش السوداني على الحدود منذ نوفمبر الماضي في منطقة الفشقة حد من عمليات التهريب.