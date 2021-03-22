إسرائيل تحذر سفنها المبحرة في الخليج من هجمات إرهابية

أطلقت وزارة المواصلات الإسرائيلية تحذيرا عاما لسفن الشحن المملوكة لرجال الأعمال الإسرائيليين المبحرة في بحر العرب والخليج خشية من استهدافها، وذلك في أعقاب استهداف السفينة الإسرائيلية قبل شهر في خليج عمان.

وأكدت وزارة المواصلات بحسب ما ذكرت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ أن ”هيئة السفن والموانئ البحرية ووزارة المواصلات الإسرائيلية نشرت توصية لشركات الملاحة التي تبحر في بحر العرب والخليج العربي، باتخاذ وسائل الحذر المطلوبة“.

وأضافت الوزارة أنه في الأشهر الأخيرة سجل في بحر العرب، خليج عمان والخليج العربي عدد من الحوادث ذات طابع إرهابي ضد سفن تجارية وناقلات تابعة لدول عديدة في العالم.

وأوضحت أنه ”في أعقاب ذلك أجريت تقييمات للوضع بين الأجهزة الأمنية الدولية، الاستخباراتية والعسكرية التي ناقشت تهديدات محتملة تهدد المركبات البحرية التي تتحرك في المسارات المركزية التجارية هذه“.

يذكر أنه في 28 شباط/فبراير تم استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان، واتهم نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.