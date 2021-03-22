وزير فلسطيني: إسرائيل طلبت من الرئيس عباس إلغاء الانتخابات‎

كشفت السلطة الفلسطينية عن محاولة إسرائيل الضغط على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة هذا العام.

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في حديثه لإذاعة ”عَلم“ المحلية، اليوم الإثنين إن ”إسرائيل حاولت أن تضغط علينا وتمنع الانتخابات التشريعية والرئاسية، تحت حجج واهية تصب في خدمة مصالح إسرائيل“.

وأكد الشيخ، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، طلب عدم إجراء هذه الانتخابات ووقف إجرائها.

وأضاف الشيخ قائلا: ”نحن ذاهبون للانتخابات مهما كان الثمن، هذا قرارنا وهذا خيارنا، والذي يقرر ذلك القيادة الفلسطينية وليس أحد آخر“.

الجدير بالذكر، أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى بعد إصدار الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا سابقا في 22 مايو/أيار، والرئاسة يوم 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني لفلسطينيي الخارج في 31 آب/ أغسطس.

واجتمع أرغمان، في الأسابيع الأخيرة، مع عباس، في رام الله، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ”كان“، يوم الجمعة الماضي.