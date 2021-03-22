أخبار

عون ردا على الحريري: لم أركز على ال...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 16:21 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 16:40 GMT

عون ردا على الحريري: لم أركز على الثلث المعطل

قال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، إن الرئيس ميشال عون "فوجئ" بتصريحات رئيس الوزراء المُكلّف سعد الحريري، ونفى أن يكون عون قد أصر على "الثلث

+A -A
المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، إن الرئيس ميشال عون ”فوجئ“ بتصريحات رئيس الوزراء المُكلّف سعد الحريري، ونفى أن يكون عون قد أصر على ”الثلث المعطل“ في الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث في بيان ”كل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف، حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل (حكومة) بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانيا، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية، التي هي في صلب نظامنا الدستوري، أما الثلث المعطل، فلم يرد يوما على لسان الرئيس“.

وجاء ذلك، بعد اجتماع بين عون والحريري أخفقا خلاله في كسر جمود سياسي قائم منذ شهور.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play