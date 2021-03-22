إسرائيل تهدد بسحب بطاقات (VIP) من مسؤولين فلسطينيين إذا تعاونوا مع "الجنائية الدولية"

هددت إسرائيل، الإثنين، السلطة الفلسطينية، بفرض عقوبات اقتصادية عليها، وسحب بطاقات (VIP) من مسؤولين فلسطينيين في حال استمر تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، أن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بعقوبات اقتصادية، في حال استمرار تحركها بالتوجه للمحكمة الجنائية في تحقيقها ضد جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن من بين العقوبات إلغاء مشاريع اقتصادية، دون تحديد تلك المشاريع.

وأكدت الإذاعة العبرية، أن إسرائيل تدرس، كذلك، سحب بطاقات VIP من مسؤولين فلسطينيين آخرين، بعدما سحبتها من وزير الخارجية رياض المالكي، أمس الأحد.

وهاجم رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، محكمة الجنايات الدولية ونيتها فتح تحقيق في جرائم حرب، قائلا: ”إن قرار المدّعية الدولية في المحكمة الجنائيّة الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضدّ إسرائيل والجيش الإسرائيلي هو خطّ أحمر تم اجتيازه“.

لكن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أوصى باتخاذ ”سياسة حذرة“ في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات، وبعدم إخلاء الخان الأحمر، وتمرير رسالة للعالم أنّ هناك فرصة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، بحسب القناة 12 العبرية.

وأكد المجلس، أمس الأحد، أن إسرائيل سحبت بطاقة vip الخاصة بوزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، كما قامت بإيقاف سيارته، وتفتيشه.