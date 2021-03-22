بعد التضييق التركي على قنوات الإخوان.. محمد ناصر: أبحث عن فرصة عمل خارج تركيا (فيديو)

أعلن الإعلامي المصري في قناة ”مكملين“، التي تبث من تركيا برامج ومواد تنتقد وتعارض السياسة المصرية، عن أنه يبحث عن فرصة عمل خارج تركيا، مبينا أنه يبحث عن هذه الفرصة في كندا أو أمريكا.

وقال ناصر في لقاء مع برنامج ”المسائية“ الذي يبث على قناة ”الجزيرة مباشر“، ”لن أرضى أن أكون جديا في زريبة“، بحسب تعبيره، منوها إلى أنه ”خرج من مصر للبحث عن الحرية“، رافضا ”الخضوع للقيود التي رفضها وخرج من مصر لأجلها“.

وأضاف ناصر، أنا ”أرفض أن يطبق علي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ما يطبقه على إعلاميي مصر، في الوقت ذاته لا أستطيع أن أحمّل تركيا فاتورة كبيرة، لذلك سأبحث عن مكان آخر أعمل فيه“.

وكانت تقارير إعلامية، ذكرت أن الحكومة التركية أبلغت قنوات جماعة الإخوان المسلمين في تركيا بشكل رسمي، بالتوقف عن بث البرامج السياسية، ومنع أي هجوم على مصر.

وشددت السلطات الأمنية التركية على الفضائيات الإخوانية التي تتخذ من أنقرة منصة للبث، بأن تتوقف عن بث البرامج السياسية، إلى حين النظر في تراخيصها ووجودها داخل الأراضي التركية.

وكانت قنوات إخوانية مصرية تبث من تركيا قالت: إنها تلقت إخطارات بإيقاف برامجها السياسية فورا، ومن غير الواضح ما هي الخطوة المقبلة بعد هذا القرار.