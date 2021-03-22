بعد سحب بطاقة "VIP" منه.. الحكومة الفلسطينية تدين "المضايقات" الإسرائيلية ضد وزير خارجيتها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ”المضايقات“ التي تعرّض لها وزير خارجيتها رياض المالكي، لدى عودته والوفد المرافق له إلى الأراضي الفلسطينية، الأحد، عبر معبر إسرائيلي، إثر مهمة خارجية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية الإثنين: ”ندين ما تعرّض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له، خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي“.

والتقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة، التي قررت فتح تحقيق في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من آذار/ مارس الجاري.

وقالت بنسودا في بيان آنذاك: ”أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيقًا يتعلق بالوضع في فلسطين“.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت عبر موقعها، أن الجانب الإسرائيلي سحب بطاقة كبار الشخصيات (VIP) من الوزير رياضي المالكي، وألغى التنسيق الخاص بالمرور عبر المعابر والحدود، كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.

وقال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية لوكالة فرانس برس: إنه ”تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين، من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقالوا لنا، إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس، ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة“.

وأكد اشتية: أن ”هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها“.

وتصدر إسرائيل للمسؤولين الفلسطينيين، بطاقات تحرك خاصة على المعابر العسكرية، ويتم من خلالها تنسيق تحركاتهم.

وصرّح وكيل وزار الخارجية أحمد الديك، في بيان، أن الجانب الإسرائيلي أخضع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق.

وقال: إن ”الخارجية الفلسطينية ستجري اتصالاتها مع المجتمع الدولي، لإطلاعه على حملة العقوبات الإسرائيلية، التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه“.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دانت إسرائيل هذا القرار واعتبرته ”سياسيًا“.