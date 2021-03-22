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العراق.. هل انتقل "التنافس الميليشي...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 11:03 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 11:15 GMT

العراق.. هل انتقل "التنافس الميليشياوي" على رئاسة المخابرات إلى عمليات التصفية؟

سلّطت واقعة اغتيال ضابط في جهاز المخابرات العراقية، الأحد، الضوء عن التنافس الحاصل من قبل مجموعات مسلحة، للظفر بمنصب رئيس الجهاز. واغتيل الأحد، ضابط في جهاز

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

سلّطت واقعة اغتيال ضابط في جهاز المخابرات العراقية، الأحد، الضوء عن التنافس الحاصل من قبل مجموعات مسلحة، للظفر بمنصب رئيس الجهاز.

واغتيل الأحد، ضابط في جهاز المخابرات العراقية، بعد تعرّضه لإطلاق نار في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد، في حادثة هزّت الرأي العام، وأطلقت نداءات لتحصين الجهاز الأمني الرفيع.

وتزامنت عملية الاغتيال مع مساع تقودها مجموعات مسلحة، مدفوعة بأجنحتها السياسية، للحصول على منصب رئاسة الجهاز، الذي كان يقوده رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، قبل تسلّمه منصبه الجديد، وما زال يشرف عليه.

وأبدى نواب عراقيون وناشطون، تخوفهم من تحول التنافس والصراع على إدارة الجهاز، إلى مرحلة أكبر، وأوسع، تتمثل بالتصفيات الجسدية، لقادته، بهدف الضغط على رئيس الحكومة، للرضوخ إلى مطالب تلك المجموعات.

وقال نائب في البرلمان العراقي: إن ”ما حصل يوم أمس، يمثل تطورًا مقلقًا، للعملية السياسية، حيث يتم استهداف ضابط في المخابرات، وهذه من المرات القلائل التي تحدث، خلال العقد الماضي؛ حيث حافظ الجهاز على سريته وتمكن من حماية أفراده، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لوقف أي أعمال أو سلوكيات مماثلة“.

وأضاف النائب الذي طلب إخفاء اسمه لـ“إرم نيوز“: أن ”دخول المجموعات المسلحة على خط أزمة رئاسة الجهاز، يأتي ضمن حملتها، الأخيرة الرامية إلى التغلغل في مفاصل المؤسسة العسكرية، خاصة تلك التي بقيت بعيدة عن نفوذها، مثل جهاز مكافحة الإرهاب، وكذلك المخابرات“.

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وأثارت عملية نقل 300 منتسب في الجهاز إلى المنافذ الحدودية، غضب بعض المجموعات المسلحة، لما اعتبرته تصفية للجهاز من العناصر غير الموالية للحكومة، وهو ما رفضه الجهاز في بيان رسمي.

واعتبر الأمين العام لميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، قرار نقل بعض منتسبي الجهاز إلى هيئة المنافذ الحدودية، جزءًا ممّا سمّاه ”مؤامرة تحاك ضد العراق“.

وربط ناشطون، مقتل الضباط في الجهاز الأمني العراقي، بما قاله الخزعلي، متهمين العصائب بالتحريض.

بدوره، يرى الخبير الإستراتيجي، عبدالأمير الساعدي: أن ”عمليات الاغتيال التي تطال ضباطًا في المؤسسات الأمنية، قد تكون أحيانًا في بعضها جنائية، وليست إرهابية، لكن الحال في جهاز المخابرات قد يختلف، إذْ من الممكن أن تكون هناك أصابع داخلية، لكن علينا انتظار التحقيقات التي سيجريها جهاز المخابرات“.

وأضاف الساعدي، لـ“إرم نيوز“: أن ”الجهاز تعرض إلى عملية تشهير واضحة العيان، من قبل جهات سياسية، وهو ما أصبح مادة لوسائل التواصل الاجتماعي“.

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