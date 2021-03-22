الإفراج عن السياسي العراقي المعتقل إبراهيم الصميدعي ‎

أفرج القضاء العراقي، الاثنين، عن السياسي المعتقل إبراهيم الصميدعي، وذلك عقب جدل واسع بشأن الواقعة.

وذكرت مصادر قضائية عراقية، ووسائل إعلام محلية، أن ”القضاء أطلق سراح الصميدعي بكفالة مالية، عن الدعاوى الثلاث المقامة ضده، وهو في طريقه إلى منزله“.

وتتعلق القضية الأولى بملف ترشيح شخصية لمنصب وزاري مع شخصية سياسية، والثانية دعوى من وزارة الدفاع بتهمة تسريب وثائق، أما الثالثة فهي التهجم على المؤسسة القضائية من خلال تسجيلات صوتية.

وأثارت واقعة اعتقال الصميدعي غضباً شعبياً واسعاً، بسبب ما اعتُبر مؤشراً على غياب حرية الرأي وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن طريقة الاعتقال جاءت مخالفة للضوابط القانونية، وفق مختصين.

والمعروف عن الصميدعي، القريب من دوائر القرار في البلاد، أنه كثير الانتقاد لعمليات الفساد المتفشية في مرافق الدولة العراقية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقاله بتهمة يقول ناشطون إنها تذكر العراقيين بـ“عهد الدكتاتورية“.

تزامنت مذكرة القبض الصادرة عن القضاء، بحق الصميدعي، بأخرى مماثلة صدرت بحق الخبير في الشأن العراقي، يحيى الكبيسي، بدعوى رفعها ضده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ونفت أوساط مقربة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن يكون قد رفع دعوى قضائية ضد الصميدعي، فيما تضامن هو الآخر، من خلال الاتصال بعائلته، للتحدث معهم.