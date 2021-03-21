الجيش الإسرائيلي يصف فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل بـ "الخط الأحمر"

انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مساء الأحد، بشدة قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح تحقيق جنائي ضد الجيش الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال كوخافي إن قرار المدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي فتح تحقيق ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي هو خط أحمر تم تجاوزه، مشددا على عدم الخوف من محكمة الجنايات الدولية بحسب القناة 12 العبرية.

وأضاف كوخافي خلال مراسم تعيين ”إليعاز توليدانو “ خلفا لـ“ هرتسي هيلفي“ كقائد جديد للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، التي تتضمن منطقة قطاع غزة: ”أنا أؤكد لكم أنكم لستم بمفردكم ولا وحدكم، إن قيادة الجيش وهيئة الأركان كلها تقف جانبكم ومعكم“.

وتابع كوخافي: ”أنا أؤيد عملكم أيها القادة والجنود، في المستقبل وفي الماضي، وأقف معكم ضد كل مواجهة، وأنا مسؤول عن عمليات إطلاق النار وعن استخدامكم القوة“.

وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في الثالث من مارس/آذار من العام الجاري فتح تحقيقات رسمية في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وقد رحب الفلسطينيون بالقرار، الذي رفضته إسرائيل ووصفته بأنه ”إفلاس أخلاقي وقانوني