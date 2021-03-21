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اغتيال ضابط مخابرات عراقي وسط بغداد...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 18:37 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 19:37 GMT

اغتيال ضابط مخابرات عراقي وسط بغداد (فيديو)

اغتيل اليوم الأحد ضابط في جهاز المخابرات العراقية، بعد تعرضه لإطلاق نار في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد. وقالت مصادر أمنية عراقية، إن "الضابط في جهاز

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

اغتيل اليوم الأحد ضابط في جهاز المخابرات العراقية، بعد تعرضه لإطلاق نار في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن ”الضابط في جهاز المخابرات محمود ليث حسين، اغتيل في منطقة المنصور“.

ونُقل الضابط إلى مستشفى اليرموك، لكنه فارق الحياة داخل المستشفى، بحسب المصادر الأمنية ذاتها.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحادثة اغتيال الضابط، لحظة إطلاق النار على رأسه من مسافة قريبة جدا، وسط شارع عام.

وتشهد العاصمة بغداد، بين الحين والآخر، عمليات اغتيال لنشطاء أو قادة في الاحتجاجات الشعبية، بينما تعلن القوات الأمنية عن بدء تحقيقات في تلك الحوادث، تنتهي غالبًا بتقييد الجرائم ضد جهات مجهولة.

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