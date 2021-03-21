إسرائيل تسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

ذكرت قناة ”كان“ العبرية، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن إسرائيل سحبت تصريح الـمرور والحركة ”VIP“ الخاص بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وقالت القناة العبرية: إن ”هذا الإجراء يأتي بعد عودته من زيارة إلى لاهاي في إطار الافتتاح الرسمي للتحقيق ضد إسرائيل، حيث تم استجواب وفده من قبل السلطات الإسرائيلية عند المعبر“.

وفي التفاصيل، وجهت إسرائيل رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية؛ لردعها عن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث سحبت بطاقة المرور الـ ”VIP“ من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وعمدت إلى إلغاء التنسيق المطلوب لاجراءات التفتيش، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق معه في مكتب مخابرات الاحتلال على جسر الأردن.

وعاد المالكي اليوم الأحد، بعد لقائه الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة بفلسطين.

وطالب المالكي المدعية العامة للجنايات الدولية، التحقيق فيما أسماه بـ ”تغول منظومة الاستعمار الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني“.

كما شدد المالكي، على أن دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة.

وأعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية في الثالث من مارس/آذار الجاري، فتح تحقيق رسمي في جرائم إسرائيل بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران العام 2014.