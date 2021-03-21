تزامنا مع احتفالات نوروز.. تركيا تقصف مناطق سياحية في دهوك بإقليم كردستان

تعرضت مناطق سياحية في محافظة دهوك، شمال العراق، اليوم الأحد، إلى قصف مدفعي تركي؛ ما تسبب بخسائر مادية حتى اللحظة.

وقال مصدر عسكري عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”المدفعية التركية قصفت مناطق سياحية ضمن محافظة دهوك، حيث يحتفل المواطنون هناك بأعياد نوروز، لكن القصف لم يسجل خسائر بشرية حتى الآن، وإنما فقط خسائر مادية“.

وبين المصدر أن ”القصف التركي المدفعي أثار خوف المحتفلين بأعياد نوروز؛ ما دفعهم إلى ترك المناطق السياحية، فيما لا تزال المدفعية التركية تقصف مناطق أخرى ضمن محافظة دهوك“.

ويحتفل الكرد في إقليم كردستان، اليوم الأحد، بأعياد نوروز التي تمثل بداية السنة الكردية والسنة الفارسية، ويخرجون إلى الأراضي المفتوحة لإقامة احتفالاتهم في هذا اليوم، الذي يعطل فيه الدوام الرسمي في عموم العراق.