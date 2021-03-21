وصفها نائب بأنها "تمس السيادة".. الأردن يدافع عن الاتفاقية الدفاعية مع أمريكا

دافع الأردن، يوم الأحد، عن الاتفاقية الدفاعية التي وقّعتها المملكة مع الولايات المتحدة نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، معتبرا أنها ”لا تمس السيادة الوطنية“.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال رده على مداخلة لأحد أعضاء البرلمان الأردني.

وكان النائب الإسلامي صالح العرموطي، هاجم خلال الجلسة توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية دون عرضها على مجلس النواب، مشيرا إلى أنها ”يوم أسود في تاريخ المملكة“.

وطالب العرموطي الحكومة بالاستقالة لإقرارها هذه الاتفاقية التي ”أعدت داخل غرف مغلقة، وهي مخالِفة للدستور وتمس السيادة الأردنية“.

بدوره، أجاب الصفدي بأن ”الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة جاءت لتأطير التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وجيشنا ونحن لا نقبل أي مساس بالسيادة“.

وأشار إلى أنها ”تنص بشكل واضح على الالتزام بالسيادة“، موضحا أنها ”لا تخوّل القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية وإنما عمليات تدريب، وأن التعاون العسكري الأمريكي الأردني ليس بجديد“.

وقال وزير الخارجية الأردني إن ”هذا التعاون قديم ومنذ فترة طويلة واتفاقية الدفاع ليست جديدة وإنما موقعة بين دول مختلفة وهي تركز على تأطير التعاون الدفاعي وبما يعزز أمن المملكة واستقرارها“.

ونشِر نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية في نهاية شباط/فبراير الماضي، وأصبحت سارية المفعول الشهر الجاري، بعد مصادقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عليها، لكن إقرارها أثار ردود فعل غاضبة لدى الشارع الأردني.

وبحسب بعض بنود الاتفاقية فإن المملكة توفر ”أماكن حصرية للقوات الأمريكية تشمل 15 موقعا ويتحكم بالدخول إلى هذه الأماكن الجانب الأمريكي“.

”ويجوز لهذه القوات حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية“، وفق نص الاتفاقية.

كما تتيح للجانب الأمريكي ”حرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية للمملكة والخروج منها بحرية دون دفع ضرائب ورسوم“.

وكان نواب وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا هذه الاتفاقية بمثابة اعتداء على السيادة الوطنية.