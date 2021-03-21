اختطاف 4 عمال عراقيين في ديالى وسط تضارب الأنباء عن الجهة المنفذة

اختطف مسلحون مجهولون، فجر الأحد، أربعة عمال في حقول للدواجن بمحافظة ديالى العراقية، فيما تضاربت الأنباء حول الجهة التي نفذت عملية الاختطاف.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن قوة مسلحة اقتحمت حقولا للدواجن ومشروعات زراعية في محافظة ديالى، فجر اليوم، واقتادت أربعة من العاملين فيها إلى جهة مجهولة.

وتضاربت الأنباء بشأن تورط تنظيم داعش بعملية الاختطاف، إذ تحدثت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أن مجموعة مسلحة هي من نفذت الحادثة.

لكن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي قال: إن تنظيم داعش هو من اختطف العاملين الأربعة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن“تنظيم داعش الإرهابي اختطف -في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس- 4 من عمال حقل دواجن في منطقة زاغنية قرب ناحية العبارة (13كم شمال شرق بعقوبة) واقتادهم إلى جهة مجهولة“.

ولم تعلق السلطات العراقية بعد على الحادثة التي هزت المحافظة، وأعادت المطالبات بضرورة فرض الأمن والاستقرار في تلك المناطق.