نتنياهو: لا ضم للضفة دون موافقة بايدن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه لا ضمّ لأراضٍ من الضفة الغربية دون موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء حديث نتنياهو خلال مقابلة أجرتها معه القناة الإسرائيلية ١٢.

ويأتي تصريح نتنياهو، في إطار جهوده لتحسين العلاقات مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، بعد اتهامات من قبل خصمه بيني غانتس، بأن سياساته قد تجعل الولايات المتحدة تنتقم من إسرائيل.

كما يأتي التصريح قبيل انتخابات حاسمة الثلاثاء، وسط توقعات بعدم استطاعته الفوز بأغلبية في الكنيست تضمن له تشكيل حكومة يمينية.

من جانبه ،قال رئيس قائمة ”كاحول لافان“، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس:“إن الولايات المتحدة قد تنتقم من إسرائيل في ظل العلاقات مع نتنياهو“، مؤكدا في الوقت ذاته أن ”جو بايدن صديق حقيقي لدولة إسرائيل“.

وأضاف غانتس:“ أن مسألة الحفاظ على علاقة قوية مع الحزبين الأمريكيين حرجة جدا لإسرائيل“، معتبرا أن نتنياهو ذهب في علاقاته باتجاه الجمهوريين، متهما إياه“ بالإضرار بالثنائية الحزبية في أميركا ”.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، انتخابات الكنيست للمرة الرابعة بعد فشل ائتلاف نتنياهو – غانتس، في إدارة الحكومة الحالية في ظل اتهامات متبادلة وتراشق إعلامي.

وكانت هيئة البث الإسرائيليّة (كان)، كشفت العام الماضي عن تفاصيل الخريطة الأولية التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية خلال لقاءاتها مع مبعوث الرئيس الأمريكي الذي يزور إسرائيل منذ أيام، للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس، حول خطة الضم لأراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن.

ההצעה הישראלית לתיקון מפת טראמפ: אם היה אור ירוק לסיפוח 30% מיהודה ושומרון, כך בישראל היו רוצים שזה יראה. ההבדל המרכזי בין המפה הזאת לאמריקנית: המובלעות. היישובים המבודדים כבר לא ”בלון עם חוט“, אלא רצועות רחבות יותר@carmeldangor #חדשותהערב pic.twitter.com/5yeZ5zZhen — כאן חדשות (@kann_news) June 30, 2020

وأظهرت الخرائط التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعديلات على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمعروفة باسم ”صفقة القرن“، بحيث تضم إسرائيل مساحات أوسع في محيط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وتضمنت الخرائط أراضي ستتم مبادلتها مع السلطة الفلسطينية من أجل تعويضها عن الأراضي التي سيتم ضمها بحكم الخطة الإسرائيلية، وهو ما تضغط الإدارة الأمريكية لفرضه بحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية.

وتتركز التعديلات حول توسعة المناطق المحيطة بها، وضم نحو 20 بؤرة استيطانية، لم ترد في صفقة القرن، فيما سيتم تعويض الفلسطينيين بأراضٍ في مناطق صحراويّة شرق البحر الميت، للحفاظ على نسبة 30% من الضفة للإسرائيليين و70% للفلسطينيين.