تاريخ النشر:
20 مارس 2021 23:31 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 23:40 GMT
تركيا تقصف منطقة كردية شمال سوريا للمرة الأولى منذ 17 شهرا
شن الطيران التركي ليل السبت غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا، هي الأولى منذ 17 شهرا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد "استهدفت
شن الطيران التركي ليل السبت غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا، هي الأولى منذ 17 شهرا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ”استهدفت طائرة حربية تركية مواقع عسكرية لقوات سوريا الديموقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة“.