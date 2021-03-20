تركيا تقصف منطقة كردية شمال سوريا للمرة الأولى منذ 17 شهرا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

شن الطيران التركي ليل السبت غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا، هي الأولى منذ 17 شهرا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ”استهدفت طائرة حربية تركية مواقع عسكرية لقوات سوريا الديموقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة“.