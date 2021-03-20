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الرجوب: حركة فتح ستخوض الانتخابات ب...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 22:14 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 23:35 GMT

الرجوب: حركة فتح ستخوض الانتخابات بشكل "منفرد"

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، مساء السبت، أن حركته ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل "منفرد". وأضاف الرجوب في حديث عبر تلفزيون فلسطين،

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المصدر: رام الله- إرم نيوز

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، مساء السبت، أن حركته ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل ”منفرد“.

وأضاف الرجوب في حديث عبر تلفزيون فلسطين، أنه لم يتم التشاور مع حركة حماس على تشكيل قائمة مشتركة، مؤكدًا: ”الاتفاق مع حماس هو جزء من نجاح العملية الانتخابية“.

وأشار الرجوب إلى أن عدة فصائل طلبت تشكيل قائمة مشتركة مع حركة فتح، مستدركا: ”لم نطرح على أي فصيل قائمة مشتركة بما فيها الجبهة الشعبية وحماس، وهناك فصائل تحدثت معنا بقائمة مشتركة ونحن نحترم ذلك“.

في السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة ”حماس“ حسام بدران، إنّه ”على مستوى حركة حماس نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة، بحيث نكون جاهزين لخوض الانتخابات في أي وقت، لكننا سنبذل كل الجهود للوصول إلى قائمة وطنية عريضة“.

وأضاف بدران في حديث لقناة الأقصى، أن اليوم هو الأول لتسجيل القوائم في الانتخابات، مشيرًا إلى أن قائمة حماس على وشك الانتهاء عمليًا، وستكون جاهزة لتقديمها في الوقت المناسب.

وتابع: ”حماس تعلن بشكل واضح منذ فترة حول رغبتها بتشكيل قائمة وطنية عريضة، تضم عدد من الفصائل ومستقلين، وتتفق على سقف سياسي معين“.

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على ثلاث مراحل.

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