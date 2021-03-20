في زيارته الأولى عربيا.. وزير الخارجية السوري يطمئن على آثار بلاده في مسقط

تناقلت مواقع وحسابات سورية خبر زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمتحف الوطني في العاصمة العمانية مسقط؛ بهدف تفقد الآثار السورية.

وتساءل متابعون لزيارة الوزير، التي تعد الأولى لبلد عربي منذ تسلمه حقيبة الخارجية خلفا للراحل وليد المعلم، عن موجبات زيارة من هذا النوع في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون برنامج الزيارة مليئا باجتماعات مكثفة ومناقشة ملفات أكثر أهمية.

ورأى متابعون أن ملفات عدة يمكن أن يثيرها وزير الخارجية السوري، ليس بينها ملف الآثار التي تهتم به عادة وزارات الثقافة، لافتين إلى أن الملفات تتعدد من محاولة إعادة سوريا للجامعة العربية، إلى الوضع الاقتصادي المتردي، وانهيار الليرة السورية، وصولا لأزمة كورونا التي تشهد تصاعدا في عدد الإصابات في سوريا.

وفي سياق الحديث عن أهمية الزيارة وتوقيتها، غرد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل قائلا: زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى سلطنة عمان مثيرة للاهتمام بمكانها وتوقيتها، ومثيرة أيضا لأن النوافذ العمانية تطل على دروب كثيرة وغير تقليدية“.

وذكر موقع ”سناك سوري“ أن وزير الخارجية تفقد الآثار السورية في المتحف الوطني العماني، في صياغة تحريرية انطوت على نوع من ”السخرية“.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية خبرا قالت فيه إن المقداد زار المتحف الوطني في إطار زيارته الرسمية للسلطنة، مشيرة إلى أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على المقتنيات الأثرية السورية والقطع التدمرية التي تم حفظها وصونها من قِبل المختصين في المتحف الوطني، حيث تم ترميم (131) قطعة أثرية سورية تأثرت خلال سنوات الأزمة، و(9) قطع تدمرية جارٍ التنسيق لترميمها مع متحف الإرميتاج الروسي.

معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة يزور المتحف الوطني في إطار زيارته الرسمية للسلطنة. pic.twitter.com/pvhpmXzus7 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 20, 2021

كما اطّلع الضيف، وفقا للوكالة العمانية، على قاعات المتحف الوطني وما تزخر به، ”مجموع مخطوطات الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز“، التي قام المتحف الوطني مؤخرًا بتدشينها للملاح العُماني شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدي، والمعارة من مكتبة الأسد بدمشق، لمدة عام واحد.

ونشرت الوكالة العمانية صورا للزيارة بدا خلالها نائب وزير الخارجية بشار الجعفري الذي كان يشغل منصب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، قبل أن يعين كنائب لوزير الخارجية.

وكان المتحف الوطني العماني وقع في العام 2019 مع المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، التي تشرف على إدارة (5) متاحف وطنية، مذكرة تفاهم في المجال الثقافي والمتحفي، واتفاقية حفظ وصون اللقى السورية المتضررة خلال سنوات الأزمة.

كما استضاف المتحف العماني في وقت سابق محاضرة بعنوان ”جهود المحافظة على التراث الثقافي في سوريا“، ألقاها نظير عوض نائب المدير العام للآثار والمتاحف السورية، تضمنت عددًا من المحاور تركزت في التعريف بآثار سوريا، والأضرار التي ألحقت بالآثار والمتاحف خلال الأزمة التي شهدتها البلاد.

وجرى الاتفاق على تنظيم معرض مؤقت في “المتحف الوطني العماني” بعد إتمام عمليات الترميم للقى الأثرية السورية، لتعزيز التعاون المشترك في المجالين الثقافي والمتحفي بين البلدين.

وكان المقداد قد وصل إلى سلطنة عمان الجمعة، في أول زيارة له إلى بلد عربي بعد تسلمه مهام وزارة الخارجية العام الفائت.

يشار إلى أن الآثار السورية تعرضت طوال سنوات الحرب للنهب والتخريب والتدمير، وسط اتهامات لتركيا والفصائل السورية الموالية لها بسرقة الآثار السورية من مناطق في شمال سوريا خاضعة لسيطرتها.

وسلطنة عمان هي أول دولة عربية أعادت سفيرها إلى دمشق، في تشرين الأول 2020، بعد تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في سوريا عام 2012 إثر اندلاع الاحتجاجات ضد النظام، على الرغم من أن السلطنة حافظت على علاقاتها مع دمشق ولم تغلق سفارتها أبدًا.

وزار المقداد طهران في 7 تشرين الثاني 2020، وفي 17 من الشهر ذاته كانت زيارته الخارجية الثانية إلى موسكو، لتكون مسقط محطته العربية الأولى.