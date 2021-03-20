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قوة أمنية عراقية تقبض على السياسي إ...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 6:07 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 7:25 GMT

قوة أمنية عراقية تقبض على السياسي إبراهيم الصميدعي

ألقت قوة أمنية عراقية، فجر اليوم السبت، القبض على السياسي المعروف إبراهيم الصميدعي، في العاصمة بغداد. وقال ناشطون عراقيون ووسائل إعلام محلية، إن قوة أمنية غير

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

ألقت قوة أمنية عراقية، فجر اليوم السبت، القبض على السياسي المعروف إبراهيم الصميدعي، في العاصمة بغداد.

وقال ناشطون عراقيون ووسائل إعلام محلية، إن قوة أمنية غير معروفة داهمت منزل الصميدعي، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.

وينشط الصميدعي في المجال السياسي، ويعد مقربا من الأحزاب الحاكمة، لكنه يوجه في الوقت ذاته انتقادات لاذعة، حيث رفعت ضده عدة دعاوى في محاكم البلاد.

وأثارت طريقة اعتقاله انتقادات واسعة للجهات الأمنية، كونه شخصية سياسية معروفة، وبالإمكان استدعاؤه بشكل طبيعي، وفق نشطاء.

بدورها، أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية تمسكها بالمبادئ الدستورية، وذلك في تعليقها على اعتقال الصميدعي.

وذكر بيان لرئيس اللجنة أنها ”تؤكد تمسكها بالمبادئ الدستورية في التعبير عن الرأي، وإن على الجهات الأمنية عدم إلقاء القبض على أي شخص دون مذكرة قضائية“.

وأضاف: ”إننا وإذ نتابع صحة خبر إلقاء القبض على السيد ابراهيم الصميدعي، لندعو الحكومة إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان مع  كل مواطن عراقي، طبقا للقوانين المرعية“.

والصميدعي محلل سياسي ومحامٍ وصحفي عراقي، وهو عضو مركز الرافدين للحوار، وشغل منصب مدير تحرير جريدة الزمان، كما كان ضابطا في الجيش العراقي السابق.

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