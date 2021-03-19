رئيس الشاباك يدعو الرئيس الفلسطيني لإلغاء الانتخابات في حال ترشح حماس

دعا رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، ناداف أرغمان، الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة في حال ترشحت حركة حماس.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، نقلًا عن مصدر فلسطيني، قوله:“إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلب الشاباك حول الانتخابات المرتقبة“.

وأفادت القناة العبرية، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي تقدم بهذا الطلب للسلطة الفلسطينية، خلال الأسبوعين الماضيين، أثناء اجتماع تم عقده بمقر الحكومة الفلسطينية في رام الله.

ويأتي طلب الشاباك في ظل استعدادات فلسطينية على قدم وساق، لإجراء الانتخابات لأول مرة بعد 14 عامًا من الانقسام السياسي، والجغرافي، العام 2006، إبان سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

ومن المقرر بدء عقد الانتخابات الفلسطينية، في 22 مايو/أيار، لتشمل: المجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني بالتتابع.