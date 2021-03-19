البرلمان العراقي يخفق بعقد جلسة التصويت على موازنة 2021

أخفق مجلس النواب العراقي، مساء الجمعة، بعقد جلسة كانت مقررة للتصويت على موازنة عام 2021.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الموازنة المالية، حيث تتمسك تلك الأحزاب بجملة مطالب تخص المحافظات التي تنشط فيها، أو توجهاتها السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان:“بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة، ولغرض إكمال التفاصيل والطباعة النهائية، ‎قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة، ‎غدًا الساعة العاشرة صباحًا“.

وأضاف:“سيتم إعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على حضراتكم حال استكمالها من اللجنة المالية“.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، ليوم الجمعة، بدأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعات مكثفة لتمرير الموازنة المالية، بإشراك وفد من إقليم كردستان وصل لهذا الغرض، لكن تلك المفاوضات لم تسفر عن شيء.

وتتمحور الخلافات، حول رغبة أحزاب سياسية إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار عقب الخفض الأخير الذي أجرته الحكومة العراقية، فيما تطالب كتل أخرى بحقوق النازحين، وتعويض المدن المدمرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، يسعى البرلمان إلى التصويت على الموازنة، لكن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون ذلك، فضلًا عن الخلافات مع إقليم كردستان الذي تمكن مؤخرًا من التوصل إلى تفاهم مع الكتل الشيعية بشأن حصته المقررة، عقب مفاوضات شاقة.

وتشير التوقعات إلى أن تكون موازنة 2021 نحو 88 مليار دولار، عقب الخفض الأخير الذي أجرته اللجنة المالية.