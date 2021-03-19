عباس يدعو إلى الإسراع بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، الأطراف الدولية وفي مقدمتها اللجنة الرباعية الدولية، للإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح بمقر الرئاسة الفلسطينية مساء الجمعة في مدينة رام الله.

واعتبر عباس أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة لتقويض حل الدولتين الذي يضمن السلام والاستقرار للمنطقة والعالم، تستدعي الإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد الرئيس الفلسطيني ، على أهمية النتائج التي توصلت إليها المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار عباس إلى ضرورة التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها المحكمة، لما له من أهمية في تجسيد الولاية القانونية لدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود المتواصلة التي تبدلها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، والاستعداد للانتخابات.

وأكد عباس ،دور مصر المحوري من خلال استضافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة،لتقريب وجهات النظر وصولا إلى ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية.