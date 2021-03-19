المحكمة الجنائية ترسل إخطارات إلى إسرائيل وفلسطين بفتح تحقيق بجرائم حرب‎

قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنهم أرسلوا إلى إسرائيل والفلسطينيين إخطارات بفتح تحقيق بجرائم حرب، وهو إجراء يتيح للطرفين شهرًا واحدًا لطلب التأجيل.

وكانت المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، أنها ستفتح تحقيقًا رسميًا بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية، ونددت بها إسرائيل.

وقال مكتب المدعية العامة في بيان أرسل إلى ”رويترز“ إن خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت، في التاسع من آذار/ مارس، إلى كل الأطراف المعنية، بما يشمل إسرائيل والفلسطينيين.

وأمام إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، الآن، شهر لإبلاغ المحكمة بما إذا كانتا تجريان تحقيقات خاصة في الجرائم المزعومة، وترغبان بتأجيل التحقيقات إلى حين الانتهاء من ذلك.

وأكد مسؤولون فلسطينيون تسلّم الإخطار.

وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق عما إذا كانت إسرائيل قد تسلمته، قائلة إن هذا سؤال يوجه إلى المحكمة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، قالت بنسودا إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، وحددت الجيش الإسرائيلي، وجماعات فلسطينية مسلحة، مثل حركة حماس، كجناة محتملين.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية كملاذٍ أخير لإقامة محاكمات عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير مستعدة لمحاكمة مواطنيها عن جرائم تقع في نطاق السلطة القضائية للمحكمة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن المحكمة ليست لها ولاية قضائية لأن إسرائيل تُجري تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك تحقيقات فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنها ”حوادث استثنائية“ خلال حرب 2014 في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة من بينها حماس.

وبموجب النظام الأساسي للمحكمة يمكن للادعاء تأجيل التحقيق مع أولئك الأشخاص الذين أبلغت المحكمة الدولة بهم في الإخطار في حالة وجود تحقيق محلي، أو محاكمة قائمة عن نفس الأحداث.

وستتم مراجعة التأجيل كل 6 أشهر لضمان جدية التحقيقات، والمحاكمات المحلية.