إصابة 6 مدنيين على الأقل في قصف تركي على أربيل بكردستان العراق

أصيب 6 مدنيين على الأقل، مساء اليوم الجمعة، إثر ضربات جوية شنتها مقاتلات تركية على منطقة ”سيدكان“ في محافظة أربيل، بإقليم كردستان شمال العراق، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر، لـ“إرم نيوز“: إن ”طائرات حربية تركية شنت غارات على منطقة سيدكان، وتسببت بإصابة 6 مدنيين كانوا يستقلون سيارتهم وسقط قربها أحد الصواريخ التركية“.

وأضافت أن ”الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع، خصوصا أن هناك صواريخ سقطت على مزارع تابعة للأهالي، لكن لا يُعرف إن وجدت خسائر بشرية أو مادية؛ بسبب استمرار تحليق الطيران الحربي التركي فوق تلك المناطق“.

وتستمر الخروقات التركية لسيادة العراق، رغم الغضب الحكومي والسياسي والشعبي، الأمر الذي دفع بغداد إلى استدعاء سفير أنقرة وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، لثلاث مرات.

وأثارت الانتهاكات التركية الأخيرة ردود فعل محلية وعربية واسعة، وسط مطالبات للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم جرّاء ”التمادي التركي“، خاصة أن أنقرة لم تعتذر للعراق بسبب تلك العملية، بل أكدت استمرارها في عملياتها.

ومنذ أن أطلقت تركيا في حزيران/يونيو الماضي عملية ”مخلب النمر“ العسكرية في كردستان العراق، وقُتل فيها مدنيون، تتواصل المواجهة الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين على خلفية الضربات الجوية، وعمليات التوغل البرية التركية، في انتهاك واضح للسيادة العراقية من قبل أنقرة رغم تحذيرات بغداد المتكررة.