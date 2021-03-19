كيف علق ناصر القدوة على قرار الرئيس الفلسطيني إقالته من إدارة مؤسسة ياسر عرفات؟

رد عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إقالته من مؤسسة ياسر عرفات التي يديرها، واعتبر ذلك خرقا لنظامها الداخلي.

وقال إنه ”فوجئ بقرار إقالته من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها، وتكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور“.

وأكد القدوة، في بيان صحفي عبر تويتر، أن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة، ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً.

بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية حالية فإن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً.

البيان الصحافي الكامل حول قرار "الإقالة" بحقي من مجلس الإدارة والأمناء في مؤسسة #ياسر_عرفات.👇 pic.twitter.com/HbNHKmw6xw — Nasser Al-Kidwa (@NasserAlKidwa) March 19, 2021

وأشار القدوة إلى أن قرار المؤسسة سيبقى بيد مجلس أمنائها الذي كان قد اتخذ قراراً بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر، الذي تم عبر تقنية ”زوم“ بتاريخ 28 شباط/ فبراير 2021.

كما عبر رئيس مجلس الإدارة المقال عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، قراراً بإقالة الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وعضوية مجلس أمنائها.

وسابقا أوعز الرئيس محمود عباس لمدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، بوقف تمويل المؤسسة، اعتباراً من 11 آذار/ مارس الجاري، والذي بدوره أوقف كافة الحوالات والتمويل المباشر وغير المباشر في كتاب وجهه إلى وزير المالية شكري بشارة.

بينما قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي التابع لمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة فتح، إن قرار وقف التمويل مؤقت، وهدفه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية، مبيناً أن القرار لن يمس العاملين في المؤسسة.