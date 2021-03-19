حماس تنفي عقد مباحثات لإتمام صفقة تبادل أسرى على هامش حوارات القاهرة

نفت حركة حماس، الأنباء التي يجري تداولها بشأن إجراء حوارات مع المسؤولين المصريين لاتمام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل، على هامش حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وقال عضو في المكتب السياسي للحركة، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، إن الأنباء التي يجري تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحة، مؤكدا أن الملف لم يجر بحثه مع المسؤولين المصريين خلال حوارات القاهرة.

وأضاف القيادي بحماس: ”زيارة حماس للقاهرة كانت مخصصة لبحث ملف الانتخابات واستكمالا للحوارات التي جرت في فبراير الماضي؛ وقيادة الحركة ووفدها لم يتطرق لأي موضوع جانبي خلال هذه الزيارة“.

وأشار إلى أن ”الانشغال الإسرائيلي في انتخابات الكنيست يعيق أي تقدم في ملف صفقة تبادل أسرى، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن أي صفقة مع إسرائيل، وأن حماس ستعلن في حال إحراز أي تقدم في هذا الملف“.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن حركة حماس جددت على هامش الحوارات الجارية في القاهرة، استعدادها لإبرام صفقة تبادل للأسرى، مع إسرائيل، تشمل الإفراج عن قيادات من الفصائل الفلسطينية كافة.

وحسب تلك الوسائل، فإن حماس تريد عقد الصفقة، قبل الانتخابات الفلسطينية، أو الإسرائيلية، أو بعدهما، لكنها شددت، أمام المسؤولين المصريين في جهاز المخابرات العامة، على موقفها القاضي بالتزام الاحتلال بشروطها، وما وصلت إليه المباحثات في هذا الملفّ خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن ”حماس لا تزال مصرّة على شروطها لبدء مفاوضات التبادل بشكل جادّ، كما ترى أنها ستكون للصفقة تداعيات مهمّة في السياق الداخلي الحالي، خاصة لو أفضت إلى الإفراج عن عدد كبير من القيادات المؤثّرة في حماس وفتح“.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في مؤتمر مشترك مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في القصر الرئاسي في برلين الأربعاء، الوساطة لدى حماس لإنهاء أسر أربعة جنود في غزة منذ 2014.

وقال ريفلين: ”شددت على أننا لن نتوقف حتى يعود أولادنا المحتجزون لدى حماس إلى ديارهم“، مُجدّداً طلبه مواصلة الألمان مشاركتهم في هذه القضية.