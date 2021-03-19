السودان: التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة "ستزيد الأمور تعقيدا"

حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، من أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة ”ستزيد الأمور تعقيدا“.

وقالت المهدي، في بيان صدر مساء الخميس، إن ”قرار ملء سد النهضة، إذا جاء أحاديا، سيزيد من تعقيد الأمور، ومن شأنه تهديد حياة 20 مليون مواطن يسكنون على ضفاف النيل“.

ويأتي حديث الوزيرة السودانية بعد ساعات من إعلان إثيوبيا مضيّها في عملية ملء سد النهضة، في يوليو المقبل.

وفي السياق، أعلن البرلمان العربي رفضه ”تعنت“ إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.

وأدان رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، والتي عكست إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد العسومي ”رفضه التام لهذا التعنت غير المبرر في الموقف الإثيوبي، لما سيتسبب به من أضرار جسيمة لكل من مصر والسودان، اللتين تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتهما المائية“.

وأشار إلى ”تأييده التام للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس، والذي أكد رفضه استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، باعتبار أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها بأي حال من الأحوال“.

وأكد العسومي ”دعم البرلمان العربي الكامل لموقف السودان ومصر بشأن ضرورة انخراط المجتمع الدولي في مفاوضات سد النهضة من خلال الآلية الرباعية التي اقترحتها الدولتان، لبدء جولة جديدة من المفاوضات، يتم خلالها التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف“.

وطالب رئيس البرلمان العربي إثيوبيا بـ“الابتعاد التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو القيام بإجراءات أحادية الجانب، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ وصريح للالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول الثلاث“.