لبنان.. حسن نصر الله يحذر من أن حكومة اختصاصيين "لن تدوم"

أعلن حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الخميس، أن تشكيل حكومة جديدة هو المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة المالية، لكنه حذر من أن حكومة اختصاصيين لن تدوم.

وشكك نصر الله أيضا في كيفية تنفيذ الحكومة الجديدة للإصلاحات المطلوبة لتنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي.

وقال زعيم حزب الله: ”إذا طلع الرئيس المكلف واتفق مع رئيس الجمهورية على حكومة اختصاصيين نحن ماشيين (نوافق)“، لكنه حذر من أن تشكيل حكومة خالية من السياسيين ستفشل.

من جهة أخرى، أشار الأمين العام لجماعة حزب الله في كلمة بثها التلفزيون إلى أنه ”لا ينبغي السماح بجر لبنان إلى حرب أهلية“.

وأضاف نصر الله: ”أنا عندى معلومات أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات المحلية (تدفع باتجاه) حرب أهلية، ولكنها تبحث عن الوقود عن الزيت، حتى الآن وعي اللبنانيين منع ذلك“.

ويعاني لبنان أزمة مالية تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.