الحريري: الأولوية في لبنان تشكيل الحكومة واستئناف المحادثات مع صندوق النقد

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الخميس، بعد اجتماعه بالرئيس ميشال عون إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي أن ”الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم“ والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

يأتي اجتماع الخميس، بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف أمس الأربعاء، إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

ورد الحريري بالقول إنه سيجتمع مع عون مجددا لبحث الأسماء التي قدمها ”قبل أسابيع“ للحكومة، لكن إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة عليها فإنه عندئذ سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.