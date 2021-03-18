إيلي كوهين: 4 دول أصبحت قريبة من إبرام اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية، إيلي كوهين، مساء الأربعاء، إن سياسة إسرائيل في التعامل مع إيران، كان لها دور مهم في الوصول إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع دول الخليج، مشيرا إلى أن دولا أخرى ستنضم للتطبيع مع إسرائيل بسبب هذه السياسة.

وأضاف كوهين، في لقاء مع موقع ”واينت“ الإسرائيلي، أن أربعة دول أصبحت قريبة من إبرام اتفاقيات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، متوقعاً أن هذه الدول هي ”السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والنيجر“.

وتابع كوهين :“ في دول الخليج، نحن نتحدث عن سلطنة عمان وعن السعودية وقطر“، مشيراً إلى أن ”تلك الدول باتت تذهب باتجاه المعسكر المعادي لإيران“ .

وأكمل كوهين :“ أما النيجر، فقد حدث انتخابات فيها قبل أيام، وفاز مرشح مقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يزيد من فرص التطبيع بينها وبين إسرائيل ”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، أمس الثلاثاء، أن أربع دول قد توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت، عن نتنياهو، قوله:“ لقد جلبتُ السلام مقابل السلام، وهناك 4 اتفاقيات سلام أخرى بالطريق“.