الحريري يرد على عون: وقع على تشكيل الحكومة أو اسمح بانتخابات مبكرة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إنه فوجئ بدعوة الرئيس ميشال عون عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري من أجل التأليف الفوري للحكومة.

وأضاف، في بيان نشره على حسابه في تويتر: ”زرت الرئيس عون 16 مرة للاتفاق على تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وسأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشر“.

وتابع الحريري: ”إذا عجز الرئيس عون عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة فسيكون عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار رئيس الوزراء المكلف“.

وقال: ”وعلى الرئيس عون أن يختصر آلام ومعاناة اللبنانيين عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة، إذا عجز عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة“.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى لقاء في القصر الرئاسي لتشكيل حكومة جديدة على الفور، أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

وقال عون في كلمة أذاعها التلفزيون بعد دعوته الحريري إلى قصر بعبدا لإجراء محادثات: ”في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف“.