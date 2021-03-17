الرئيس اللبناني يدعو الحريري لتشكيل الحكومة أو إفساح الطريق لغيره

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى لقاء في القصر الرئاسي لتشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

وقال عون في كلمة أذاعها التلفزيون بعد دعوته للحريري إلى قصر بعبدا لإجراء محادثات: ”في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف“.

وعون والحريري على خلاف حاد بشأن تشكيل الحكومة منذ تكليفه في أكتوبر تشرين الأول.