عقب سقوط ضحايا.. الكاظمي يوجه بعدم استخدام الذخيرة الحية خلال تأمين الاحتجاجات العراقية‎

وجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بعدم استخدام الذخيرة الحية من قبل القوات الأمنية، خلال تأمين الاحتجاجات الشعبية.

وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني، أنه ”شدد القائد العام للقوات المسلحة على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم إفساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية“.

وأضاف أنه ”وجه القائد العام بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر“.

وذكر البيان: ”وجه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة“.

ولفت إلى أن ”المجلس بحث حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات إجرامية تهدد الأمن القومي للبلد، وهذا الأمر لن يتم السماح به والتهاون معه تحت أي إطار كان، واتخاذ كافة الإجراءات من قبل قواتنا الأمنية لملاحقة هذه العناصر“.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها عدة محافظات عراقية، مثل ذي قار، والنجف، وبابل، حيث يطالب المحتجون، في بعضها بإقالة المحافظين، فيما سقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح خلال الفترة الماضية، إثر الصدامات مع القوات الأمنية.