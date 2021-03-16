السلطة الفلسطينية تكشف عن اتصال قريب بين عباس وبايدن

كشفت السلطة الوطنية الفلسطينة عن وجود اتصالات مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الجديد جو بايدن، مشيرة إلى أن هناك اتصالًا قريبًا بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الأمريكي قريبًا.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، في حديث متلفز مع قناة ”عودة“، الثلاثاء، إن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة عادت عقب تولي إدارة جديدة بقيادة جو بايدن.

وأكد إشتية، أن العديد من الاتصالات تمت مع الإدارة الأمريكية، وتمت مناقشة العديد من الملفات، وتم التأكيد على ضرورة حضور القضية الفلسطينية على الطاولة الأمريكية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اتصال بين الرئيس محمود عباس ونظيره الأمريكي جو بايدن في القريب العاجل.

وحول الانتخابات، قال إشتية إن الحكومة الفلسطينية وضعت كامل التسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة 2021.

ولفت الى أن الحكومة ستسخّر مئات المقار الانتخابية، وسيكون أبرزها في المدارس، وعليه سيتم توفير معلمين كمراقبين في هذه اللجان بإشراف لجنة الانتخابات المركزية.