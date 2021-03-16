مقرها تركيا.. قناة سورية تخدع فتاة من طرطوس وتتسبب باعتقالها

أوقفت أجهزة الأمن السورية فتاة من طرطوس كانت قد أعدت تقريرًا نشرته قناة للمعارضة السورية مقرها تركيا (تلفزيون سوريا)، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السورية على فيسبوك اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن الفتاة المدعوة (ل. و) أفادت بالتحقيق معها أنها تواصلت منذ حوالي شهرين مع قناة باسم ”شبكة انطلق“ على برنامج التلغرام، التي تنشر إعلانات عن فرص عمل، حيث زودتها بالسيرة الذاتية ورقم الهاتف من أجل تأمين فرصة عمل لها.

وأضافت الوزارة أن ”الفتاة أوضحت أنه بعد ثلاثة أسابيع تواصل معها شخص على برنامج واتس آب، وعرف عن نفسه بأنه أحمد خليفة وأعلمها أنه يعمل مندوبا لشركة إنتاج لها أفرع في عدة دول منها ألمانيا والإمارات، وعرض عليها أن تقوم بإعداد مقاطع فيديو تصف الوضع المعيشي في مدينة طرطوس، وآراء الناس، فقبلت بعد أن اشترطت عليه أن يتم نشر هذه المقاطع على صفحات محايدة ومؤيدة للدولة السورية“.

وتابعت: ”قامت الفتاة بدورها بتصوير مقاطع عدة في مدينة طرطوس بأماكن مختلفة وإرسالها للمدعو أحمد، الذي أعلمها أنه تم نشر مقطع فيديو على إحدى القنوات المعادية لسوريا على موقع اليوتيوب، وعند مشاهدتها المقطع تبين أنه تم التصرف بالمقاطع التي أرسلتها له، وحذف العبارات المؤيدة للدولة من كلام الأشخاص المتحدثين“.

وأكدت الفتاة في التحقيقات أنها ”لم تعرف أنه سوف يتم عرض تلك المقاطع على موقع معارض، كما أنها لا تحمل أي تصريح بممارسة العمل الصحفي من أي جهة رسمية“.

وقالت وزارة الداخلية قد تم تنظيم الضبط اللازم، وسيتم إحالة الفتاة إلى القضاء المختص.

ولفتت الوزارة إلى أن ”توقيف الفتاة جاء في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية بمكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب لغايات مشبوهة“.