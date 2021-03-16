لبنان.. إطلاق سراح كيندا الخطيب المتهمة بالاتصال مع إسرائيل

أخلت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية سراح الناشطة كيندا الخطيب، المتهمة بالتواصل مع إسرائيل.

وأخلي سبيل الخطيب بعد طلب تقدمت به وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية.

ووفق الوكالة، جاء إطلاق سراح كيندا لقاء كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية، بعد سنة كاملة على توقيفها بجرم ”الاتصال بالعدو الإسرائيلي ودخول بلاده“، وبعد الحكم الوجاهي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة وقضى بإنزال عقوبة السجن في حقها مدة ثلاث سنوات.

وغادرت كيندا سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان، وتوجهت إلى طرابلس برفقة شقيقها سلطان الخطيب.