إصابة عضو السيادة السوداني مالك عقار بفيروس كورونا

أعلن المجلس السيادي الانتقالي في السودان، ليل الإثنين، إصابة عضو المجلس، رئيس الحركة الشعبية مالك عقار بفيروس كورونا.

وقالت الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي في بيان، إن عضو مجلس السيادة الفريق مالك عقار أجرى فحوصات بمستشفى العجوزة بالعاصمة المصرية القاهرة التي وصل إليها الأحد، أكدت النتائج اصابته بفيروس كورونا.

وبحسب البيان يخضع عقار للحجر الصحي، ويتلقى العلاج تحت ”رعاية طبية عالية“.

وبداية الشهر الجاري تسلم السودان أول شحنة من لقاح كورونا.

وقال وزير الصحة عمر النجيب، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن السودان ”تلقى دفعة تضم 820 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا (البريطاني) ”.

وهذه الدفعة الأولى من إجمالي 8.4 ملايين جرعة من اللقاح، أعلنت وزارة الصحة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنها ستحصل عليها ضمن برنامج ”كوفاكس“، وستخصص لتحصين القطاعات الأكثر تعرضا للمرض، ولا سيما المجال الطبي.

وأشار النجيب، إلى أن التطعيم باللقاح سيكون متاحا ومجانيا للسودانيين.

و“كوفاكس“ برنامج يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.