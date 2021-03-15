حركة فتح: قرار وقف تمويل "مؤسسة ياسر عرفات" مؤقت

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة فتح، منير الجاغوب، إن قرار وقف تمويل مؤسسة ”ياسر عرفات“ هو قرار مؤقت.

وأكد الجاغوب، في منشور له على فيسبوك، أن القرار هدفه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية، مبيناً أن القرار لن يمس العاملين فيها.

وأضاف ”مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، وهي إرث الشهداء الأكرم منا جميعا، حيث أنها نتاج تضحيات طويلة وآلام عانى منها كافة أبناء الشعب الفلسطيني ودموع أمهات، وصبر أخوات وبالتالي لا يجوز لأي كان استخدام هذه المؤسسات لأغراض الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى“.

وأوضح الجاغوب أن ”مؤسسة الشهيد الرمز ياسر عرفات هي إرث الشعب الفلسطيني لأن سيرته هي مسيرة نضالية للشعب وتوثق تاريخ أطول وأعظم ثورة عرفها التاريخ لأعدل قضية“، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحويل هذه الرمزية للمؤسسة إلى اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية.

وكان ناصر القدوة رئيس مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، رد على قرار إيقاف المخصصات المالية عن المؤسسة بأن القرار جزء من المضايقات غير الديمقراطية والقانونية وغير الحكيمة.

وأشار القدوة في حديث متلفز لقناة الغد ”لست متأكدا أن هذا قرار الصندوق القومي الفلسطيني، فلم أبلغ رسميا ولا إدارة المؤسسة بهذا القرار“.

وأضاف أن هذا ”قرار اتخذه البعض، ونأمل أن تسود الحكمة والتعقل لأنه ليس من مصلحة أحد ما يحدث حاليا، ولننتظر ونرى ماذا سيحدث دون أن ننجر إلى مناقشة قضايا داخلية على الإعلام“.

وأوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، المخصصات المالية لمؤسسة ”الشهيد ياسر عرفات“، اعتبارا من 11 آذار/ مارس 2021، التي يديرها القدوة.

وبحسب كتاب موجه من رمزي خوري، رئيس الصندوق، إلى شكري بشارة وزير المالية في السلطة الفلسطينية، فإنه تم إيقاف صرف أي مخصصات مالية، أو تغطية أي نفقات، تخص مؤسسة ”ياسر عرفات“، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.