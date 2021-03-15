بعد فصل رئيسها ناصر القدوة.. عباس يوقف مخصصات "مؤسسة ياسر عرفات"

أوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الصندوق القومي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، بإيقاف المخصصات المالية لـ ”مؤسسة الشهيد ياسر عرفات“، التي يديرها العضو السابق للجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، اعتبارا من 11 آذار/ مارس 2021.

وبحسب كتاب موجه من رئيس الصندوق رمزي خوري، إلى وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة، تم إيقاف صرف أي مخصصات مالية، أو تغطية أي نفقات، تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة قوله: ”إن وثيقة قد صدرت بسرعة وقف كافة أشكال الدعم عن مؤسسة ياسر عرفات“. وأضاف أن هذا القرار جاء إلحاقا بالقرار السابق المتعلق بفصله من اللجنة المركزية لحركة “فتح” ومن الحركة بشكل عام، بقرار مباشر من الرئيس محمود عباس.

وتعتبر ”مؤسسة ياسر عرفات“، مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007؛ لغاية الحفاظ على تراث الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وتتكون إدارة المؤسسة من الرئيس محمود عباس، رئيسا فخريا، وعمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيسا لمجلس الأمناء، وناصر القدوة، رئيسا لمجلس الإدارة.

وتتبع المؤسسة لناصر القدوة، الذي فصلته حركة فتح بعد إعلانه عزمه دعم الأسير مروان البرغوثي، ومطالبته الترشح بقائمة منفصلة عن قائمة داعمة لمحمود عباس، في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها، في مايو/ أيار المقبل.