بينهم المقداد والشبل.. بريطانيا تفرض عقوبات على مقربين من الأسد

أعلنت بريطانيا يوم الإثنين فرض عقوبات جديدة على 6 مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية ومستشارون مقربون.

وتشمل قائمة العقوبات وزير الخارجية فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة الأسد، والممول ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.

وكان الأسد عين العام الماضي لونا الشبل مستشارة إعلامية خاصة في رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى مهامها كمديرة للمكتب الإعلامي والسياسي في القصر الجمهوري.

وكان الاتحاد الأوروبي، توعد النظام السوري، أمس الأحد، باستمرار العقوبات، مؤكدا أنه ”لا حل للأزمة في البلاد إلا عبر الخيار السياسي“.

وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، الأحد: ”سنجدد العقوبات ضد النظام السوري في مايو المقبل“.

وأضاف في بيان بذكرى انطلاق الثورة السورية أن ”الصراع السوري لا يزال بعيدا عن الحل“، داعيا ”النظام وحلفاءه إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن“.