قيادي بـ"فتح": قائمة الحركة في الانتخابات ستكون واحدة وموحدة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، مساء السبت، إن قائمة حركته ستكون ”واحدة وموحدة“، رغم كل الذين تراجعوا عن خيار الحركة قبيل عقد الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف حلس، خلال كلمة في مهرجان نظمته حركته بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني، أن ”قائمة حركة فتح ستؤكد أن قرار الحركة مستقل“، مشددا على أن ”قرار حركة فتح بإنهاء الانقسام عبر صناديق الاقتراع خطوة عملية على طريق توحيد الجهود والمؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة“، وفق تعبيره.

وأكد حلس أهمية إجراء الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، مستدركا بالقول: ”إن فتح ستتقدم بأفضل ما لديها من مرشحين لخوض هذا الاستحقاق الوطني الهام؛ من أجل تثبيت الهوية الوطنية“.

وشدد على أن ”حركة فتح لن يثنيها من تراجع عنها، وهذه الحركة أكبر من كل الأسماء“، في إشارة إلى مسؤولين من فتح أعلنوا عزمهم تشكيل قوائم خارج إطار حركته.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أعلنت، الخميس الماضي، فصل ناصر القدوة من عضويتها مع إمهاله 48 ساعة للتراجع عن تصريحاته.

وأثار قرار فصل القدوة من اللجنة المركزية لحركة فتح ردود فعل منتقدة للطريقة التي تعاملت بها الحركة مع واحد من أعرق قيادييها.

وقال رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان: إن ”قرار فصل ناصر القدوة من اللجنة المركزية وعضوية حركة فتح مخالف لكل لوائح وأنظمة الحركة وأعرافها العريقة، وخطوة جديدة في بعثرة قدرات وقوة فتح“.