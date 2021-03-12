السلطات العراقية تعلن نتائج التحقيق في مجزرة صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، نتائج التحقيق في جريمة منطقة البو دور في محافظة صلاح الدين.

وقتل 7 عراقيين من عائلة واحدة، فجر الجمعة، إثر هجوم مسلح جنوب محافظة صلاح الدين، نفذه مسلحون من تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان: إن ”اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الأرهابية البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت عن اكتمال التحقيقات بالحادث وتوصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي، تسللت إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية“.

وأضافت، أن ”المسؤول عن الجريمة هو من سكنة القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى“ على حد تعبير البيان.