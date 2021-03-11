إسرائيل تمنع محافظ القدس من التواصل مع عباس و50 شخصية فلسطينية أخرى

استدعت السلطات الإسرائيلية، مساء الخميس، محافظ مدينة القدس عدنان غيث، لدى السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لاستجوابه والتحقيق معه داخل مركز توقيف ”المسكوبية“.

وقالت مصادر محلية إن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارين ضد المحافظ بعد التحقيق معه، في إطار الضغط عليه وتقنين نشاطه وتحركاته داخل المدينة المقدسة.

وأضافت المصادر أن القرار الأول يقضي بفرض الإقامة الجبرية عليه في بلدة سلوان، مكان سكنه، أما القرار الثاني يقضي بمنعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن من بين الشخصيات التي يشملها قرار منع التواصل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء في اللجنتين التنفيذية والمركزية وشخصيات وطنية وأخرى ميدانية في القدس.

ومنذ 3 أعوام يتعرض محافظ القدس غيث لاعتقالات واستدعاءات متكررة؛ بهدف وقف أي نشاط فلسطيني داخل القدس، وتضييق الخناق على قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح.