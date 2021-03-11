ناصر القدوة يعلق على قرار فصله من حركة فتح (فيديو)

علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، اليوم الخميس، على قرار حركة فتح فصله من اللجنة المركزية للحركة مع إمهاله 48 ساعة للتراجع عن مواقفه بشأن نيته الترشح في قائمة منفصلة عن الحركة.

وقال القدوة، في مقطع فيديو نقلته وسائل إعلام محلية: إن ”القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية بحقي يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا، دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق السياسي أو التاريخ أو التقاليد المتعارف عليها“.

وأضاف: ”سأبقى فتحاويًا حتى العظم ولن يغير ما حدث شيئًا في هذا الخصوص“، مؤكدًا أنه سيبقى ”حريصًا على مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمستقبل حين يكون ممكنًا تصويب وضعنا الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية“.

#ناصر_القدوة يرد على فصله من حركة #فتح: قرار يثير الحزن والشفقة.. و سأبقى فتحاويا حتى العظم pic.twitter.com/G7bLuZiELC — إرم نيوز (@EremNews) March 11, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل القدوة من عضويتها مع إمهاله 48 ساعة للتراجع عن تصريحاته.

وأثار قرار فصل القدوة من اللجنة المركزية لحركة فتح، ردود فعل منتقدة للطريقة التي تعاملت بها الحركة من القدوة، الذي يعد من أعرق قياديي الحركة.

وقال رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان: إن ”قرار فصل ناصر القدوة من اللجنة المركزية وعضوية حركة فتح مخالف لكل لوائح وأنظمة الحركة وأعرافها العريقة، وخطوة جديدة في بعثرة قدرات وقوة فتح“.

وأضاف عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، أن ”القرار يؤكد استحالة القبول بنهج (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لمصالح شعبنا ووحدته وقضيته وخطرا داهما على فتح“.

من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر: إن اللجنة المركزية لحركة فتح، تجاوزت النظام الأساسي بإصدارها قرار فصل عضو اللجنة ناصر القدوة، مشيرا إلى أن القرار يجب أن يعرض على المجلس الثوري للحركة قبل الإعلان عنه.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”حركة فتح أمام تجاوزين خطيرين لنظامها الداخلي سواء من عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة الذي قرر خوض الانتخابات بقائمة مستقلة عن حركة فتح، أو من اللجنة المركزية التي أصدرت قرار الفصل دون الرجوع للنظام الداخلي للحركة“.